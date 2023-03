ATP Miami 2023, Lorenzo Sonego rimonta Daniel Evans e approda al terzo turno (Di domenica 26 marzo 2023) Bella vittoria di Lorenzo Sonego nel secondo turno del Masters 1000 di Miami. Il tennista piemontese ha superato in rimonta il britannico Daniel Evans con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 dopo due ore e mezza di gioco. Il tennista italiano. Sonego ha concluso il match con 29 vincenti e altrettanti errori non forzati. L’azzurro ha realizzato sei ace, ottenendo il 73% dei punti con la prima di servizio. Un’ottima prestazione per l’azzurro che accede così al terzo round. Partenza di match complicata per Sonego, che cede subito il servizio in apertura. Il piemontese riesce a salvare due palle del doppio break nel quinto gioco. Evans non concede nulla nei propri turni di battuta e conserva il vantaggio, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Bella vittoria dinel secondodel Masters 1000 di. Il tennista piemontese ha superato inil britannicocon il punteggio di 4-6 6-3 6-2 dopo due ore e mezza di gioco. Il tennista italiano.ha concluso il match con 29 vincenti e altrettanti errori non forzati. L’azzurro ha realizzato sei ace, ottenendo il 73% dei punti con la prima di servizio. Un’ottima prestazione per l’azzurro che accede così alround. Partenza di match complicata per, che cede subito il servizio in apertura. Il piemontese riesce a salvare due palle del doppio break nel quinto gioco.non concede nulla nei propri turni di battuta e conserva il vantaggio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : OTTIMA PARTENZA PER SONEGO! ?? L'azzurro batte in due set l'austriaco Dominic Thiem e strappa il pass per il 2° tur… - Gazzetta_it : Berrettini fuori a Miami: McDonald vince 2-0. Nel box del romano anche Melissa #Satta - Eurosport_IT : ???????????????????? ???????????? ?????????? ??? Matteo incassa subito una sconfitta anche al Masters 1000 di Miami, si arrende a all'am… - apicella57 : RT @Eurosport_IT: ?????????????????????? ?????????????????? ???????? Sonego supera in rimonta per 4-6 6-3 6-2 Daniel Evans e centra così il 3° turno a Miami! ??????… - FerrariTommi : RT @Eurosport_IT: ?????????????????????? ?????????????????? ???????? Sonego supera in rimonta per 4-6 6-3 6-2 Daniel Evans e centra così il 3° turno a Miami! ??????… -