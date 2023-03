Torino-Adopo, dialoghi aperti per il rinnovo (Di sabato 25 marzo 2023) Il Torino sta attenta anche la futuro e il diesse Vagnati starebbe pensando al rinnovo di Adopo, in questi giorni l’incontro Il Torino sta attenta anche la futuro e il diesse Vagnati starebbe pensando al rinnovo di Adopo, in questi giorni l’incontro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata non vorrebbero perdere a zero un giocatore utile per il futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023) Ilsta attenta anche la futuro e il diesse Vagnati starebbe pensando aldi, in questi giorni l’incontro Ilsta attenta anche la futuro e il diesse Vagnati starebbe pensando aldi, in questi giorni l’incontro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata non vorrebbero perdere a zero un giocatore utile per il futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Adopo e il rinnovo col #Torino ?? - gazzettaGranata : Torino, Adopo ma non troppo: Vagnati stringe per il rinnovo - Luxgraph : Torino, Adopo ma non troppo: Vagnati stringe per il rinnovo - Toro_News : ?? | SONDAGGIO Sono cinque i calciatori del #Torino con il contratto in scadenza, chi rinnovare? I risultati del so… - MondoCalcio81 : Secondo @tuttosport il Torino starebbe pensando di offrire a Michel Adopo, centrocampista francese classe 2000, un… -