Mancini: «Retegui merita la conferma! Seguito da diversi club italiani» (Di sabato 25 marzo 2023) Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Italia e Malta, è tornato a parlare di Mateo Retegui, in gol all’esordio contro l’Inghilterra e verso la conferma. L’italo-argentino in Serie A piace anche all’Inter. LA CONFERMA – Roberto Mancini elogia l’attaccante italo-argentino, confermato l’interesse di diversi club italiani: «Retegui merita la conferma, ma come altri va valutato a livello fisico. Domani decideremo. Lo seguivamo da tanto tempo e forse non ci abbiamo visto male dal momento che anche diversi club italiani lo seguono. È un ragazzo giovane, sveglio, vuole diventare un grande attaccante». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) Robertoin conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Italia e Malta, è tornato a parlare di Mateo, in gol all’esordio contro l’Inghilterra e verso la conferma. L’italo-argentino in Serie A piace anche all’Inter. LA CONFERMA – Robertoelogia l’attaccante italo-argentino, confermato l’interesse di: «la conferma, ma come altri va valutato a livello fisico. Domani decideremo. Lo seguivamo da tanto tempo e forse non ci abbiamo visto male dal momento che anchelo seguono. È un ragazzo giovane, sveglio, vuole diventare un grande attaccante». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

