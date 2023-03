Iliev e quello strano caso tra l’Inter e la sua nazionale

Leggi su inter-news

(Di sabato 25 marzo 2023) Entrato al minuto 60 della sfida persa dalla sua Bulgaria contro il Montenegro, Nikolaha raccolto la sua quinta presenza con laMaggiore. Uncurioso, dal momento che – fino a oggi – il giocatore non è ancora mai sceso in campo con la maglia della Prima Squadra delCURIOSO – Nikolaha a tutti gli effetti più minuti nellaMaggiore della sua Bulgaria, che non con la Prima Squadra del. Con cinque presenze e 167 minuti giocati, il giovane talento nerazzurro – decisivo nella vittoria dello scudetto da parte della Primavera nerazzurra la scorsa stagione – ha avuto modo in cinque partite di mettersi in mostra con la sua. Un segnale che si tratti di un vero e proprio talento ...