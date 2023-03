GF Vip 7, alta tensione fuori gli studi: Pier Silvio Berlusconi “punisce” Orietta Berti (Di sabato 25 marzo 2023) La tensione non si respira solo nella casa del Grande Fratello Vip ma anche fuori e tra i corridoi di Cinecittà a quanto pare. La protagonista della vicenda è Orietta Berti, la quale sta facendo discutere per le sue prese di posizioni nel reality e per i suoi commenti pro-concorrenza. Non a caso, in più di un’occasione, la cantante ha fatto sapere di essere pronta a lasciare il programma per ritornare volentieri alla Rai. Ed ecco che un’intervista prevista a Domenica In sarebbe saltata per volere di Pier Silvio Berlusconi. Grande Fratello Vip 7: la mossa di Berlusconi Le ultime dichiarazioni di Orietta Berti non avrebbero fatto piacere ai piani alti di casa Mediaset. L’opinionista ha più volte ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 marzo 2023) Lanon si respira solo nella casa del Grande Fratello Vip ma anchee tra i corridoi di Cinecittà a quanto pare. La protagonista della vicenda è, la quale sta facendo discutere per le sue prese di posizioni nel reality e per i suoi commenti pro-concorrenza. Non a caso, in più di un’occasione, la cantante ha fatto sapere di essere pronta a lasciare il programma per ritornare volentieri alla Rai. Ed ecco che un’intervista prevista a Domenica In sarebbe sta per volere di. Grande Fratello Vip 7: la mossa diLe ultime dichiarazioni dinon avrebbero fatto piacere ai piani alti di casa Mediaset. L’opinionista ha più volte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogsicilia : #notizie #sicilia Aeroporto Palermo, nuova apparecchiatura ad alta tecnologia per il controllo bagagli -… - Gina35415084 : RT @GrandeFratello: La tensione tra Antonella ed il resto dei VIP in Casa è tornata ad essere estremamente alta... #GFVIP - CineGiornale1 : “Frustrata: tensione alta al Grande Fratello Vip | Signorini non sa cosa fare - adinael46217046 : RT @GrandeFratello: La tensione tra Antonella ed il resto dei VIP in Casa è tornata ad essere estremamente alta... #GFVIP - Paoloo92 : RT @GrandeFratello: La tensione tra Antonella ed il resto dei VIP in Casa è tornata ad essere estremamente alta... #GFVIP -