Calciomercato Milan: il punto sulla rosa tra chi resta e chi parte (Di sabato 25 marzo 2023) Calciomercato Milan, i dirigenti rossoneri al lavoro per decidere quali giocatori saranno ancora in rosa e quali saranno messi sul mercato Come riportato da Sky Sport, il Milan in vista della prossima stagione farà diversi cambiamenti e sarà attivo sul mercato sia in uscita che in entrata. In porta sicuri di restare sono Maignan e Vasquez al contrario dei partenti Mirante e Tatarusanu. In difesa in bilico ci sono: Kjaer, Gabbia e Ballò Tourè, mentre Dest non verrà riscattato. A centrocampo stesso discorso per Pobega, Diaz e Vranckx, verso la cessione invece Bakayoko e Adli. In attacco c’è il rebus rinnovo di Leao, e conferma di Ibra e Origi con Giroud e De Ketelaere unici certi della conferma LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MilanNEWS24.COM L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023), i dirigenti rossoneri al lavoro per decidere quali giocatori saranno ancora ine quali saranno messi sul mercato Come riportato da Sky Sport, ilin vista della prossima stagione farà diversi cambiamenti e sarà attivo sul mercato sia in uscita che in entrata. In porta sicuri dire sono Maignan e Vasquez al contrario deinti Mirante e Tatarusanu. In difesa in bilico ci sono: Kjaer, Gabbia e Ballò Tourè, mentre Dest non verrà riscattato. A centrocampo stesso discorso per Pobega, Diaz e Vranckx, verso la cessione invece Bakayoko e Adli. In attacco c’è il rebus rinnovo di Leao, e conferma di Ibra e Origi con Giroud e De Ketelaere unici certi della conferma LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da ...

