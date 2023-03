Calciomercato Juve: Arthur non verrà riscattato dal Liverpool (Di sabato 25 marzo 2023) Calciomercato Juve, in estate tornerà alla base Arthur: il brasiliano non ha convinto al Liverpool che ha deciso di non riscattarlo Il mercato della Juve è attivo anche sul fronte dei giocatori attualmente in prestito altrove per i quali il futuro è da decidere. Tra questi c’è il nodo legato ad Arthur. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il Liverpool non è intenzionato a procedere con il riscatto del centrocampista brasiliano, frenato continuamente da problemi fisici. I bianconeri, quindi, proveranno a piazzare Arthur in Europa cercando di guadagnarci qualcosa. Al momento, tuttavia, gli unici interessamenti arrivano da Gremio e Palmeiras in Brasile. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JuveNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023), in estate tornerà alla base: il brasiliano non ha convinto alche ha deciso di non riscattarlo Il mercato dellaè attivo anche sul fronte dei giocatori attualmente in prestito altrove per i quali il futuro è da decidere. Tra questi c’è il nodo legato ad. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport ilnon è intenzionato a procedere con il riscatto del centrocampista brasiliano, frenato continuamente da problemi fisici. I bianconeri, quindi, proveranno a piazzarein Europa cercando di guadagnarci qualcosa. Al momento, tuttavia, gli unici interessamenti arrivano da Gremio e Palmeiras in Brasile. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio ...

