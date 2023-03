A Lampedusa sbarcati oltre duemila migranti in 24 ore. I viaggi "fai da te” dei tunisini (Di sabato 25 marzo 2023) È uno di quei record che non si vorrebbero mai stabilire. Ma purtroppo bisogna prenderne atto: Lampedusa rimane la destinazione di migliaia di disperati che continuano ad arrivare in massa e senza sosta. Nelle ultime 24 ore si è... Leggi su today (Di sabato 25 marzo 2023) È uno di quei record che non si vorrebbero mai stabilire. Ma purtroppo bisogna prenderne atto:rimane la destinazione di migliaia di disperati che continuano ad arrivare in massa e senza sosta. Nelle ultime 24 ore si è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Verdoux11 : RT @ImolaOggi: Migranti, Lampedusa: 2000 sbarcati in 24 ore - karda70 : RT @Today_it: A Lampedusa sbarcati oltre duemila migranti in 24 ore. I viaggi 'fai da te” dei tunisini - giusmarc55 : RT @GiocoPerTe: Pazzesco DUEMILA MIGRANTI SBARCATI A LAMPEDUSA NELLE ULTIME 24 ORE. #Immigration - Today_it : A Lampedusa sbarcati oltre duemila migranti in 24 ore. I viaggi 'fai da te” dei tunisini - G44Gianna : RT @GiocoPerTe: Pazzesco DUEMILA MIGRANTI SBARCATI A LAMPEDUSA NELLE ULTIME 24 ORE. #Immigration -