Inchista Prisma | la Juve sicura | “radicale irrilevanza sotto il profilo giuridico”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione dellantus,la Presidenza di Gianluca Ferrero. Al termine della riunione il club bianconero ha diffuso un comunicato in occasione della relazione semestrale, nel quale risponde alla Procura. La nota del club “e inesistenzail, sia per l’ordinamento sportivo che per quello statuale“, è quanto hanno accertato i consulenti contabili e legali dellantus che hanno “analizzato ‘promemoria’ e ‘memorandum’ risalenti agli anni 2018, 2019 e 2020, attinenti a possibili operazioni di calciomercato con alcuni altri club”, documenti che fanno parte degli atti di indagine della Procura di Torino depositati il 27 febbraio e il 21 marzo 2023“. L'articolo ...

In ambito di giustizia ordinaria invece, il prossimo 27 marzo, davanti al Gup Marco Picco, si terrà l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma. Nel processo oltre alla società Juventus, sono imputati ...