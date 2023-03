Alex Belli e Delia Duran non possono avere figli: ecco cosa hanno deciso di fare (Di venerdì 24 marzo 2023) Alex Belli e Delia Duran hanno spesso parlato del loro desiderio di diventare genitori. E’ ormai oltre un anno che cercano di coronare il loro sogno di allargare la famiglia ma qualcosa non è andato per il verso giusto e i due, che sono legati da quattro anni, ne hanno parlato apertamente svelando anche i loro progetti. Dopo il “Grande Fratello Vip”, la coppia si è data da fare per avere un bambino che non è mai arrivato. Adesso l’attore ed ex star di “Centovetrine” ha svelato i motivi delle loro difficoltà nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”: “Dopo averci provato tante volte abbiamo fatto qualche esame: ci hanno detto che è una questione di incompatibilità. Non dipende da ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 24 marzo 2023)spesso parlato del loro desiderio di diventare genitori. E’ ormai oltre un anno che cercano di coronare il loro sogno di allargare la famiglia ma qualnon è andato per il verso giusto e i due, che sono legati da quattro anni, neparlato apertamente svelando anche i loro progetti. Dopo il “Grande Fratello Vip”, la coppia si è data daperun bambino che non è mai arrivato. Adesso l’attore ed ex star di “Centovetrine” ha svelato i motivi delle loro difficoltà nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”: “Dopo averci provato tante volte abbiamo fatto qualche esame: cidetto che è una questione di incompatibilità. Non dipende da ...

