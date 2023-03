Trattoria Mirta – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 marzo 2023)Piazza San Materno, 12 – 20131Tel. 338/6251114 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 9/14€, primi 11/14€, secondi 15/19€, dolci 7,50/8€ Chiusura: Domenica e Lunedì OFFERTA In un panorama dinamico com’è inevitabilmente quello di una grande città e soprattutto quello milanese, ci sono tuttavia degli indirizzi, come questo, che riescono nel tempo a costruire e a mantenere forte la propria identità. Alla base di questo piccolo miracolo, un insieme di motivi tra cui la personalità della cucina, la piacevolezza dell’accoglienza, e, fattore esterno ma non di poco conto, la collocazione felice in un quartiere che ha visto negli anni aumentare la sua capacità di attrazione. Parlando soprattutto di cucina, qui l’approccio è un felice ...