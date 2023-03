Sassuolo, Carnevali su Dionisi: «Credo abbia le qualità per poter fare una carriera importante in un grande club» (Di giovedì 23 marzo 2023) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del momento del tecnico Alessio Dionisi in neroverde Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a TMW. PAROLE – «Se Dionisi può ripercorrere le tappe di De Zerbi? Credo abbia tutte le qualità per poter fare una carriera da allenatore importante in un grande club. Ha caratteristiche diverse da De Zerbi, ha un suo modo di lavorare di cui siamo molto soddisfatti e contenti. Anche lui, essendo un tecnico giovane, potrà esibirsi in palcoscenici importanti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato del momento del tecnico Alessioin neroverde Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato a TMW. PAROLE – «Sepuò ripercorrere le tappe di De Zerbi?tutte leperunada allenatorein un. Ha caratteristiche diverse da De Zerbi, ha un suo modo di lavorare di cui siamo molto soddisfatti e contenti. Anche lui, essendo un tecnico giovane, potrà esibirsi in palcoscenici importanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

