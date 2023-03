Mixer di Giovanni Minoli: Eros Ramazzotti, Catherine Deneuve e Pippo Baudo ospiti di stasera su Rai 3 (VIDEO) (Di giovedì 23 marzo 2023) Mixer - Vent'anni di televisione torna stasera 23 marzo in seconda serata su Rai 3: Ecco gli ospiti e le anticipazioni del programma di Giovanni Minoli stasera 23 marzo su Rai 3 in seconda serata torna, con una nuova puntata, Mixer - Vent'anni di televisione di Giovanni Minoli. Il viaggio nella storia del rotocalco d'attualità che ha segnato un'epoca prosegue con gli storici faccia a faccia con Eros Ramazzotti, Catherine Deneuve e Pippo Baudo. Si parte con il Faccia a faccia del 1988 con Catherine Deneuve: l'icona della bellezza francese si racconta in modo intimo e combattivo, tra pubblico e privato, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 marzo 2023)- Vent'anni di televisione torna23 marzo in seconda serata su Rai 3: Ecco glie le anticipazioni del programma di23 marzo su Rai 3 in seconda serata torna, con una nuova puntata,- Vent'anni di televisione di. Il viaggio nella storia del rotocalco d'attualità che ha segnato un'epoca prosegue con gli storici faccia a faccia con. Si parte con il Faccia a faccia del 1988 con: l'icona della bellezza francese si racconta in modo intimo e combattivo, tra pubblico e privato, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Liliana03972440 : RT @Raiofficialnews: Tornano le interviste storiche di #Mixer: protagonisti della puntata di stasera Paolo Villaggio, #RaffaellaCarrà, @Rit… - GdB_it : Giovanni Minoli: «Mixer un successo senza tempo. Oggi non c'è più la tv» - avndsuarpe : RT @Raiofficialnews: Tornano le interviste storiche di #Mixer: protagonisti della puntata di stasera Paolo Villaggio, #RaffaellaCarrà, @Rit… - CivisCesinali : RT @RaiTre: «Le volevo chiedere una cortesia: in questo nostro incontro, può dire invece che droga o drogato, problemi di tossicodipenza e… - AriannaAmbrosi0 : RT @RaiTre: «Penso che la comicità sia frutto di una sofferenza vissuta in prima persona.» Paolo Villaggio nel 'Faccia a faccia' con Giovan… -