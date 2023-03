L’Aeronautica Militare compie 100 anni e al Ctr di Fiumicino torna l’aereo giallo (Di giovedì 23 marzo 2023) Fiumicino – L’Aeronautica Militare festeggia un secolo dalla fondazione e per l’occasione il Ctr di Fiumicino apre le porte a tutti cittadini regalando loro uno spettacolo di rara bellezza. torna infatti, restaurato, lo storico aeroplanino giallo che fino a pochi anni fa era esposto proprio all’ingresso del Centro Tecnico di Rifornimento, su via Portuense (leggi qui). Ma il suo “atterraggio” sarà solo momentaneo. Il North American Texan T-6, infatti, è considerato dalL’Aeronautica Militare un aereo epico: sono decine i piloti che sono stati addestrati a bordo dell’aereo giallo. Il fatto che sia stato rimesso completamente a nuovo, con tanto di motore ruggente (leggi qui), ha attirato l’attenzione delle ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 marzo 2023)festeggia un secolo dalla fondazione e per l’occasione il Ctr diapre le porte a tutti cittadini regalando loro uno spettacolo di rara bellezza.infatti, restaurato, lo storico aeroplaninoche fino a pochifa era esposto proprio all’ingresso del Centro Tecnico di Rifornimento, su via Portuense (leggi qui). Ma il suo “atterraggio” sarà solo momentaneo. Il North American Texan T-6, infatti, è considerato dalun aereo epico: sono decine i piloti che sono stati addestrati a bordo del. Il fatto che sia stato rimesso completamente a nuovo, con tanto di motore ruggente (leggi qui), ha attirato l’attenzione delle ...

