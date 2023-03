Grande Fratello Vip, sopra la Casa passa un aereo contro i Vipponi: le reazioni (Di giovedì 23 marzo 2023) sopra le mura di Cinecittà, un messaggio polemico per gli attuali inquilini del Gf Vip. Le perplessità di Oriana Marzoli: "Ma veramente avete pagato per questo" Leggi su comingsoon (Di giovedì 23 marzo 2023)le mura di Cinecittà, un messaggio polemico per gli attuali inquilini del Gf Vip. Le perplessità di Oriana Marzoli: "Ma veramente avete pagato per questo"

Aereo "insolito" al Grande Fratello Vip: #Donnalisi contro i concorrenti della finale Sopra la Casa del Grande Fratello Vip, inaspettatamente è volato un aereo contro gli attuali concorrenti a firma "Donnalisi": di cosa si tratta Scopriamolo a seguire. Aereo dei Donnalisi contro i vipponi in Casa, Oriana: "Ma veramente avete pagato per questo" In questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip sono volati sopra la Casa un centinaio di striscioni, ma l'aereo che ha sorvolato il giardino oggi pomeriggio è stato un po' cringe. Questo perché a mandarlo non è stato un fandom ... Quanto guadagna Nikita Pelizon: la cifra è da capogiro Dunque Nikita era un volto ben noto, e una nota influencer anche prima di partecipare a questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Quanto guadagnerà ... Torna a grande richiesta GF VIP Radio "Vipponi torna a grande richiesta il GF VIP Radio. Il programma radiofonico del Grande Fratello è pronto a ospitare pensieri e parole degli abitanti della Casa. Come sempre sarete voi a decidere la ... Un aereo per Micol Incorvaia Il soleggiato cielo di Cinecittà porta con sé tanto affetto e tanto amore dall'esterno. I VIP in giardino, infatti, vengono sorpresi dal sorvolo di un inaspettato aereo: "MICOL ORA SAI QUANTO SEI A ..."