Energia nucleare, smentirne alcuni allarmismi ingiustificati non la rende irrinunciabile (Di giovedì 23 marzo 2023) Nelle ultime settimane il dibattito sul “rinascimento nucleare” in Italia e Europa è ripreso. La viceministra Gava vorrebbe costruire “15 nuovi reattori da 1.6 GW l’uno”. La Francia (che produce il 70% della sua Energia elettrica da nucleare) vorrebbe una “santa alleanza” per costruire nuovi reattori in Europa. Prima però dovrà occuparsi di controllare circa 200 saldature nei tubi dei suoi 56 reattori che iniziano a mostrare i segni dell’età. Al di là delle posizioni ideologiche degli estremisti, si può essere scettici sul nucleare, specialmente in Italia, ed essere considerati scienziati a tutti gli effetti? Qualsiasi nostra scelta dovrebbe essere basata su una valutazione di costi e benefici. A volte però i vantaggi tra due opzioni possono essere talmente sproporzionati che un messaggio può essere semplificato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Nelle ultime settimane il dibattito sul “rinascimento” in Italia e Europa è ripreso. La viceministra Gava vorrebbe costruire “15 nuovi reattori da 1.6 GW l’uno”. La Francia (che produce il 70% della suaelettrica da) vorrebbe una “santa alleanza” per costruire nuovi reattori in Europa. Prima però dovrà occuparsi di controllare circa 200 saldature nei tubi dei suoi 56 reattori che iniziano a mostrare i segni dell’età. Al di là delle posizioni ideologiche degli estremisti, si può essere scettici sul, specialmente in Italia, ed essere considerati scienziati a tutti gli effetti? Qualsiasi nostra scelta dovrebbe essere basata su una valutazione di costi e benefici. A volte però i vantaggi tra due opzioni possono essere talmente sproporzionati che un messaggio può essere semplificato ...

