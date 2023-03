(Di giovedì 23 marzo 2023): con la pubblicazione dell’avviso n. 3774 del 24 febbraioil Ministero delha disposto ladei contributi economici per gli alberghi e per le strutture ricettive al fine di consentire alle imprese interessate di acquisire la documentazione necessaria per la presentazione della domanda ed ottenere, così, l’incentivo richiedibile. In ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Arubait : #ArubaIt | Firma Digitale ? Bonus Turismo: incentivo FRI-Tur entro il 20 aprile ?? Il fondo è di 780 milioni, 180… - alfredo43367153 : @LucillaMasini è la ministra del turismo santache’ con tre stabilimenti in versilia quanto ha pagato? nel 2022 4500… -

... ma impediscono ai nostri governi regionali di avvalerci degli F24 per il110. Poi il ricatto ... ma nemmeno possiamo cedere all'idea delle aste selvagge, perché quelbalneare con le ...... però un po' di regolamentazione" sugli affitti brevi per"va fatta". Perché "in questo ... sostenendo anche i lavoratori che non hanno accesso aiperché sulla carta "guadagnano troppo" , ......illecitamente il rimborso del costo dei beni solo fittiziamente ceduti a fruitori delper un ... avrebbe indotto in errore il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il...

Bonus turismo 2023, proroga dei termini: domande entro il 20 aprile Tag24

I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nei giorni scorsi, hanno portato a termine un’articolata attività di polizia giudiziaria, eseguendo un sequestro preventivo finalizzato alla ...La Guardia di Finanza di Palermo ha smascherato una truffa legata alla riscossione illecita di centinaia di Bonus Cultura.