Omicidio Thomas Bricca, negli smartphone la chiave per le indagini? Il sogno premonitore del padre: «Per Pasqua avremo la verità» (Di mercoledì 22 marzo 2023) «Ho fatto un sogno strano. Thomas mi ha detto: “Papà, sono otto quelli che devono prendere”». Inizia così il racconto di Paolo Bricca, padre di Thomas, il 18enne ucciso ad Alatri lo scorso 30 gennaio. «Mi sono svegliato di soprassalto – ha proseguito -. Pensando al gruppo che ora è sotto accertamento, ci siamo come numero. Speriamo che al più presto i telefonini diano risposte. Speriamo arrivino queste belle uova di Pasqua in modo da far trascorrere anche a Thomas una bella festa in grazia di Dio». E ha aggiunto: «Ci vuole un po’ di tempo e pazienza. Alla fine la spunteremo. Dio vede e provvede». Proprio oggi, 22 marzo, sono iniziate infatti le analisi sullo smartphone di Mattia Toson, uno degli indagati per l’Omicidio, con ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 marzo 2023) «Ho fatto unstrano.mi ha detto: “Papà, sono otto quelli che devono prendere”». Inizia così il racconto di Paolodi, il 18enne ucciso ad Alatri lo scorso 30 gennaio. «Mi sono svegliato di soprassalto – ha proseguito -. Pensando al gruppo che ora è sotto accertamento, ci siamo come numero. Speriamo che al più presto i telefonini diano risposte. Speriamo arrivino queste belle uova diin modo da far trascorrere anche auna bella festa in grazia di Dio». E ha aggiunto: «Ci vuole un po’ di tempo e pazienza. Alla fine la spunteremo. Dio vede e provvede». Proprio oggi, 22 marzo, sono iniziate infatti le analisi sullodi Mattia Toson, uno degli indagati per l’, con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ore14rai2 : Omicidio di Thomas Bricca, indagato anche il padre di Mattia Toson. Il nonno li avrebbe coperti. In diretta con Gio… - infoitinterno : Omicidio di Thomas Bricca, si cerca nei telefoni per chiudere il cerchio - CiociariaO : Omicidio di Thomas Bricca, si cerca nei telefoni per chiudere il cerchio Ieri il via delle operazioni sull’iPhone d… - CarolinaDElia_ : THOMAS BRICCA: NOVITA' AGGHIACCIANTE SULL'OMICIDIO Questa e le altre novità nel TG di Yeslife. In studio Carolina… - infotemporeale : Frosinone / Omicidio Thomas Bricca, copia forense del telefonino del giovane indagato -