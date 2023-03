Oltre il look e l’estetica: perchè la centratura degli occhiali è importante? (Di martedì 21 marzo 2023) L’occhiale è un accessorio fashion, che spesso cambiamo in base alle occasioni e all’abito indossato. Ma non solo: quando si sceglie una montatura bisogna optare per un modello che calzi alla perfezione la centratura degli occhiali se vogliamo una visione nitida e con il massimo comfort. Quando si acquista un nuovo occhiale, si è tentati di seguire una sola regola: il proprio gusto personale. La montatura è indubbiamente un accessorio importante, che incornicia lo sguardo e che può dire molto del nostro stile e della nostra personalità. Ma la moda non è l’unico elemento da tenere in considerazione quando si effettua un acquisto di questa importanza. centratura degli occhiali, come rendere confortevole la visionecentratura degli ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 marzo 2023) L’occhiale è un accessorio fashion, che spesso cambiamo in base alle occasioni e all’abito indossato. Ma non solo: quando si sceglie una montatura bisogna optare per un modello che calzi alla perfezione lase vogliamo una visione nitida e con il massimo comfort. Quando si acquista un nuovo occhiale, si è tentati di seguire una sola regola: il proprio gusto personale. La montatura è indubbiamente un accessorio, che incornicia lo sguardo e che può dire molto del nostro stile e della nostra personalità. Ma la moda non è l’unico elemento da tenere in considerazione quando si effettua un acquisto di questa importanza., come rendere confortevole la visione...

