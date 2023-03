ATP Miami 2023, sorteggiato il tabellone. Ruud dalla parte di Alcaraz, Medvedev in basso con Tsitsipas (Di lunedì 20 marzo 2023) L’ingresso della primavera porta con sé lo svelamento del main draw del secondo torneo di tennis di categoria ATP Masters 1000 del 2023: a Miami, in Florida (USA), il classico tabellone principale a 96 con 32 teste di serie è stato sorteggiato nel tardo pomeriggio italiano. Gli ipotetici quarti di finale sono Alcaraz-Rune, Ruud-Rublev, Hurkacz-Medvedev ed Auger-Aliassime-Tsitsipas, mentre allargando lo sguardo ai possibili ottavi, questi sono Alcaraz-Paul, Fritz-Rune, Ruud-Zverev, Sinner-Rublev, Hurkacz-Norrie, De Minaur-Medvedev, Auger-Aliassime-Tiafoe e Khachanov-Tsitsipas. Lo spagnolo Carlos Alcaraz centrerebbe un triplice obiettivo vincendo questo torneo: ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) L’ingresso della primavera porta con sé lo svelamento del main draw del secondo torneo di tennis di categoria ATP Masters 1000 del: a, in Florida (USA), il classicoprincipale a 96 con 32 teste di serie è statonel tardo pomeriggio italiano. Gli ipotetici quarti di finale sono-Rune,-Rublev, Hurkacz-ed Auger-Aliassime-, mentre allargando lo sguardo ai possibili ottavi, questi sono-Paul, Fritz-Rune,-Zverev, Sinner-Rublev, Hurkacz-Norrie, De Minaur-, Auger-Aliassime-Tiafoe e Khachanov-. Lo spagnolo Carloscentrerebbe un triplice obiettivo vincendo questo torneo: ...

