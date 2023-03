Ultime Notizie Serie A: Le parole di Sousa e Motta, Sottil espulso in Udinese-Milan (Di sabato 18 marzo 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Udinese, Sottil espulso: salterà la partita con il Bologna Il tecnico dell’Udinese espulso dopo la ripetizione del rigore del Milan. L’allenatore salterà la partita contro il Bologna. Paulo Sousa commenta il pareggio contro il Bologna Il tecnico della Salernitana ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Bologna Bologna, le parole di Thiago Motta dopo il pari Il tecnico del Bologna ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Salernitana Convocati Juve per l’Inter: ok Di Maria e Chiesa, c’è un altro ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24: salterà la partita con il Bologna Il tecnico dell’dopo la ripetizione del rigore del. L’allenatore salterà la partita contro il Bologna. Paulocommenta il pareggio contro il Bologna Il tecnico della Salernitana ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Bologna Bologna, ledi Thiagodopo il pari Il tecnico del Bologna ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Salernitana Convocati Juve per l’Inter: ok Di Maria e Chiesa, c’è un altro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina, #Biden: «Mandato di arresto per #Putin è giustificato». Ira di #Mosca: «Le decisioni della… - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - CalcioNews24 : Ultime Notizie Serie A: Le parole di Sousa e Motta, Sottil espulso in Udinese-Milan - radavelid : RT @PornoNoblogs: La repressione in Italia e nel mondo è fortissima e colpisce chiunque non sia allineato e provi a migliorare la propria s… - mar40248589 : ULTIME NOTIZIE: International Criminal Investigation invita ogni cittadino pubblico a raccomandare incriminazioni p… -