Salernitana | Gyomber | «C’è soddisfazione | ma anche rammarico»

(Di sabato 18 marzo 2023) Le parole del difensore della Salernitana Norbert Gyömbér dopo il pareggio ottenuto dai campani contro il Bologna Il difensore della Salernitana Norbert Gyömbér ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto contro il Bologna. Di seguito le sue parole. SE C'É PIÙ RAMMARICO O SODDISFAZIONE – «Tutti e due, perché abbiamo fatto una bella partita subendo due gol senza mai farli tirare in porta. Sappiamo dove dobbiamo migliorare, ma siamo soddisfatti dei punti fatti nelle ultime gare e dobbiamo continuare così». SALVATAGGIO SU MORO – «Questo vuol dire non mollare mai. Moro era in grande vantaggio, ma ero sicuro di prendere prima il pallone. Sono lì per quello e cioè per aiutare la squadra e sono contento»