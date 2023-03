Salernitana - Bologna 2 - 2: all'Arechi gol ed emozioni fino alla fine (Di sabato 18 marzo 2023) Pirola e Dia regalano due volte il vantaggio a Paulo Sousa, ma Ferguson e Lykogiannis fanno guadagnare un punto a Thiago ... Leggi su quotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Pirola e Dia regalano due volte il vantaggio a Paulo Sousa, ma Ferguson e Lykogiannis fanno guadagnare un punto a Thiago ...

Bologna e Salernitana si dividono la posta in palio AGI - Il Bologna frena la rincorsa salvezza della Salernitana. I rossoblù rispondono colpo su colpo alla voglia granata di conquistare i tre punti e viene fuori il 2 - 2 finale frutto delle reti di Pirola, Ferguson, Dia e Lykogiannis. Bologna, le pagelle di CM: buon impatto di Lykogiannis, sfortunato Arnautovic Salernitana - Bologna 2 - 2 Skorupski 6: non può fare nulla su Pirola. Il pallonetto di Mazzocchi non lo beffa. Il compagno Schouten lo manda fuori causa su Dia. Attento su Piatek. Posch 6,5: prova a ... La Salernitana non va oltre il 2-2 all'Arechi contro il Bologna. La squadra di Paulo Sousa sale così a 27 punti, mentre quella di Thiago Motta si porta a 37, dove aggancia il Torino.