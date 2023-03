LIVE Berrettini-Shevchenko 1-0, Challenger Phoenix 2023 in DIRETTA: comincia il quarto di finale dell’azzurro (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Rimane un po’ sulle gambe l’azzurro, che affossa il dritto in rete. 30-15 Seconda vincente al corpo per Berrettini. 15-15 Dopo tre smash consecutivi, l’azzurro conquista con fatica il punto. 0-15 Non passa il dritto lungolinea di Berrettini. 1-1 GAME Shevchenko! Ottima prima carica per il russo che mantiene la battuta. 40-30 Passante lungolinea strepitoso col dritto per l’azzurro. 40-15 Largo il dritto incrociato di Berrettini. 30-15 Non contiene il dritto Shevchenko sull’accelerazione di rovescio dell’azzurro. 30-0 Rovescio lungolinea vincente per il russo. 15-0 Primo ace per Shevchenko. 1-0 GAME Berrettini! Chiude il punto Berrettini con la voleè, ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Rimane un po’ sulle gambe l’azzurro, che affossa il dritto in rete. 30-15 Seconda vincente al corpo per. 15-15 Dopo tre smash consecutivi, l’azzurro conquista con fatica il punto. 0-15 Non passa il dritto lungolinea di. 1-1 GAME! Ottima prima carica per il russo che mantiene la battuta. 40-30 Passante lungolinea strepitoso col dritto per l’azzurro. 40-15 Largo il dritto incrociato di. 30-15 Non contiene il drittosull’accelerazione di rovescio. 30-0 Rovescio lungolinea vincente per il russo. 15-0 Primo ace per. 1-0 GAME! Chiude il puntocon la voleè, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Berrettini-Vukic 7-5 5-5 Challenger Phoenix 2023 in DIRETTA: si entra nelle fasi calde del secondo set -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Vukic 7-5 4-4 Challenger Phoenix 2023 in DIRETTA: si continua on serve nel secondo set -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Vukic 7-5 6-6 Challenger Phoenix 2023 in DIRETTA: sarà tie-break nel secondo set - #Berrettini-Vuki… - OA_Sport : LIVE Berrettini-Vukic, Challenger Phoenix 2023 in DIRETTA: manca un set e poi tocca all’azzurro - - zazoomblog : LIVE Berrettini-Vukic Challenger Phoenix 2023 in DIRETTA: tra una mezz’oretta potrebbe toccare all’azzurro -… -