Indian Wells: Sinner ai quarti, Wawrinka battuto in due set: gli highlights (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'azzurro supera lo svizzero per 6 - 1 6 - 4, accedendo per la prima volta ai quarti di finale a Indian ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'azzurro supera lo svizzero per 6 - 1 6 - 4, accedendo per la prima volta aidi finale a...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Jannik #Sinner è il primo italiano nella storia ad avanzare ai QF di Indian Wells in un torneo tradizionalmente poco favorevole per noi. - SuperTennisTv : ???? Jannik c’è! E per la prima volta in carriera stacca il pass dei quarti di finale a Indian Wells! ??? #Sinner sup… - Gazzetta_it : Sì, #Sinner! Sei nei quarti di #IndianWells: Wawrinka battuto in due set - Corriere : Sinner batte Wawrinka ed è nei quarti a Indian Wells: ora lo attende lo scoglio Fritz - giallus027 : In finale a Indian Wells o ci sarà uno dei miei al Fanta o ci sarà... -