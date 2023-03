Riparte Ami Cetara, primo appuntamento giovedì 16 con Guido Catalano. (Di lunedì 13 marzo 2023) Partenza in anticipo per la nuova stagione di Ami Cetara , con un ospite a cui il borgo di pescatori è affezionato già dagli esordi: il prossimo giovedì 16 marzo , dalle 20, Guido Catalano farà tappa ... Leggi su gazzettadisalerno (Di lunedì 13 marzo 2023) Partenza in anticipo per la nuova stagione di Ami, con un ospite a cui il borgo di pescatori è affezionato già dagli esordi: il prossimo16 marzo , dalle 20,farà tappa ...

Sin dal 2011, Ami Cetara è il progetto " site specific " che l'associazione culturale ambientarti porta avanti sul Comune di Cetara, anche in questa speciale anteprima primaverile, lavorando in ...