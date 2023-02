RE | Ho il pieno controllo del tuo sistema operativo Si prega di intraprendere l’azione – MINACCIA CON RICATTO IN BITCOIN

Leggi su analisideirischinformatici

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Torna la richiesta di estorsione dal titolo “Ho ildel tuo”, oggetto della email che vi arriva da un fantomatico hacker. Se non pagate la cifra richiesta inil finto virus che dicono di aver inserito nel vostro computer permetterà a questi finti hacker di pubblicare un vostro video inesistente che dicono di avere mentre vi masturbate. Fate attenzione a non cadere nella truffa. La mail è da cestinare. Questo il contenuto del finto messaggio : Ciao, Il tuoè stato violato da un virus trojan. È penetrato nel tuo dispositivo attraverso i portali per adulti che visiti. Alcuni video piccanti contengono il codice dannoso attivato subito dopo l’accensione. Tutti i dati sono già stati copiati sul mio server. Ho il ...