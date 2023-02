Juventus | Allegri sicuro | “A Salerno sarà uno scontro diretto per la salvezza!”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Trova il successo ladi Massimiliano, che vince di misura grazie alla rete di Bremer contro la Lazio di Maurizio Sarri. Scivolati in fondo alla classifica in campionato, i bianconeri cercano il riscatto in Coppa Italia, accedendo alla semifinale contro l’Inter.è intervenuto nel post-partita nella consueta conferenza stampa, in cui si è concentrato sulla partita e sulla prossima sfida in campionato.ripensa agli azzurri: “È successo dopo il Napoli” Di seguito un estratto delle dichiarazioni dell’allenatore bianconero: Sulla vittoria della squadra:“La squadra ha fatto una bella partita, non era semplice. Facile dire dall’esterno, abbiamo tanti obiettivi da raggiungere ma la mazzata dei 15 punti si fa sentire. Venivamo da una brutta sconfitta col Monza, stasera la squadra ...

Queste le parole del tecnico dellaMassimiliano, che gioisce per il trionfo di "corto muso" contro il "Sarrismo": "Abbiamo fatto una bella partita. Nella ripresa abbiamo concesso ...Sullo stesso argomentoHa detto bene Perin : la Juve ha dato la risposta che era chiamata ... Stavolta, il corto muso diha funzionato, compattando una squadra che ha bisogno di ...

Allegri: "Pogba Non siamo rassegnati, ma bisogna navigare a vista" La Gazzetta dello Sport

JUVE, ALLEGRI: "MCKENNIE VOLEVA ANDAR VIA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Allegri subito esonerato, l'indizio è una sentenza: cosa sta succedendo CalcioMercato.it

Juve, verso la Lazio, chi giocherà Arriva la risposta di Allegri ilBianconero

La Juventus, per la seconda volta in stagione, supera la Lazio all'Allianz Stadium. Questa volta finisce 1-0 per i bianconeri e in palio non c'erano i tre punti, ma il pass per la semifinale di Coppa ...Allegri commenta il ritorno della coppia Chiesa-Vlahovic. Sulla coppia Chiesa-Vlahovic. “Dopo tanti mesi che non giocavano han fatto bene, pensavo facessero peggio. FOTO GETTY – Juventus Lazio Coppa ...