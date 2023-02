Dani Alves | una Leggenda

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 3 febbraio 2023), ex Juventus, arrestato per presunta violenza sessuale, questo quanto si legge dalle colonne del Cadenaser.com. E, come riporta il portale on line calcio 24.it, il calciatore è stato arrestato dopo essere andato a testimoniare per presunta aggressione sessuale a una donna nel nightclub Sutton il 30 dicembre. La donna ha denunciato il calciatore per i fatti. Il tutto ora è in fase di indagine, come spiegato dalla Corte Superiore di Giustizia della Catalogna. Il brasiliano classe 83 ha giocato dal 2008 al 2016 nelle fila del Barcellona, dove ha vinto tutto. E’ tutt’ora in attività. Dalla scorsa stagione, milita nella serie A messicana con la casacca della Pumas Unam. L’esterno destro carioca ha militato anche nella Juventus e nel Paris Saint Germain. Si è distinto in campo internazionale grazie a dinamismo, classe e versatilità tattica. Il ...