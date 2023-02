Gollini | Sono felice di essere quì | ho sempre provato ammirazione per questa città | sullo scudetto

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Pierluigi, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, di seguito le sue dichiarazioni: "Grazie dell'accoglienza. In pochi sanno che il Napoli mi cercò anche in estate, poi scelsi Firenze perchè l'affare era già avviato e il Napoli stava trattando anche Navas. Oradiqui, hoguardato apiazza conper l'amore che dà ai giocatori e alla squadra. Osimhen dopo il gol mi è venuto ad abbracciare? Lo ringrazio, negli spogliatoi gli dissi di farmi vedere il leone che è. Abbiamo già legato, mi ha dato il benvenuto con questo gesto. Mi sembra diqui da tempo, è davvero un bel gruppo. Gli italiani li conosco bene da anni, conosco anche Ndombele dai tempi del Tottenham. ...

Orafelice di essere in questa piazza che mi è sempre piaciuta, che ho guardato sempre con ... Lo ha detto Pierluigi, nuovo portiere del Napoli, che si presenta in una intervista a Radio ...

Dopo il gol contro la Roma Victor Osimhen è corso ad esultare con Pierluigi Gollini, l'ultimo arrivato in casa Napoli ... E anche con gli altri mi sono integrato benissimo".