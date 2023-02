...nter alla, approdato nella squadra blucerchiata in prestito con opzione che si trasforma ...di aver definito con l'Atalanta la risoluzione anticipata del prestito di Roberto, che ...... Marsiglia), Zortea (d, Sassuolo),(a, Empoli) BOLOGNA Acquisti: Kyriakopoulos (d, Sassuolo) Cessioni: Kasius (d, Rapid Vienna), Vignato (c, Empoli) CREMONESE Acquisti: Ferrari (d,),...

Sampdoria, da Piccoli a Van Hoijdonk, Botheim e Nestorovski: ecco perché non è arrivata la punta Calciomercato.com

Intreccio Lasagna-Piccoli, parte solo uno: il Genoa inguaia la Sampdoria Samp News 24

Calciomercato Sampdoria, il Genoa complica l'acquisto di Piccoli ClubDoria46.it

Il Secolo XIX: "Piccoli, Simy, Nestorovski tre nomi per l'attacco della Sampdoria" TUTTO mercato WEB

Attacco Sampdoria, da Piccoli a Nestorovski: tutto fermo Samp News 24

La Sampdoria va male in campo, peggio fuori. Ma è in campo che si può lottare e questa sembra una squadra di Giovanni ...Nemmeno un colpo ad effetto sferrato dalle inseguitrici in un calciomercato dal profilo basso in Italia Siamo abituati a vedere in alcune stagioni la Juve ...