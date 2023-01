L' intervista - Pazzini Kia | Sviluppiamo la gamma Business con i clienti

Leggi su quattroruote

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ha una solida esperienza nel mondo automotive, Roberto, fleet&used car senior manager della Kia Italia: dopo la laura in Economia, infatti, ha lavorato, tra l'altor, alla Mercedes-Benz, alla Chrysler, all'epoca controllata dalla Daimler stessa, alla Jeep e nel Fiat Group Automobiles, prima di approdare al brand coreano, per occuparsi di vendite e pianificazione. Dal 2020 rientrano nelle sue competenze le flotte e l'usato. Ecco la sua visione del momento attuale del settore. Anche nel 2022 avete registrato tempi di consegna più lunghi per le flotte?Nel 2021 il nostro Brand si è distinto per tempi di consegna in linea con le tempistiche standard, mentre nel 2022, complici il conflitto in Ucraina e il grande successo di EV6 e Sportage, andato oltre ogni più rosea aspettativa, le attese si sono dilatate anche per noi, rimanendo comunque mediamente sotto i ...