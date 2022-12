Foggia | agguato | ferito 39enne In serata

(Di domenica 1 gennaio 2023) L’uomo è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola.in strada a, in piazza Nuova che si trova nel centro cittadino. Il 38enne gambizzato è stato trasportato all’ospedale. Indaga la polizia. L'articolo In proviene da Noi Notizie..

La Gazzetta del Mezzogiorno

Più di unmortale al mese, sei comuni sciolti per infiltrazioni negli ultimi cinque anni, ... come spiega a Ilfattoquotidiano.it il procuratore di, Ludovico Vaccaro , le difficoltà non ...... indagati per circonvenzione di incapaci Cronaca Lecce,in un'area di servizio: ... minacce all'ex compagna: arrestato un 45enne Cronaca 29 Dic 2022, ambulanza senza medico né infermiere: ... Foggia: agguato a Di Rienzo, le relazioni scomode del 17enne L’uomo è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola. Agguato in strada a Foggia, il 38enne gambizzwto è stato trasportato all’ospedale. Indaga la polizia. Do il mio consenso affinché un cookie salvi i ...Un 37enne è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco alla gamba sinistra. Già noto alle forze dell'ordine, è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico Riuniti ...