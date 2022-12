Ultime Notizie Roma del 31-12-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 dicembre 2022)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da parte di Francesco vita in studio è morto 95 anni il papa emerito Benedetto XVI a dare l’annuncio direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni con dolori informo che il papa emerito Benedetto XVI è deceduto oggi alle 4 nel monastero Mater Ecclesiae Vaticano il corpo nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli Dalla mattina di lunedì 2 gennaio è stato pontefice dal 19 aprile 2005 al 13 febbraio 2013 giorno delle dimissioni è stato il primo pontefice a ritirarsi in epoca contemporanea tre giorni fa l’invito di Papa Francesco a pregare per il suo per il covid è un’influenza in primo piano cresce il fronte dei paesi che hanno rinforzo controlli viaggiatori provenienti dalla Cina dopo l’impennata di contagi covid per primi di sono modi dall’India al Giappone ...