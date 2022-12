Udine | incendio in una comunità per minori | è morto un 17enne

(Di sabato 31 dicembre 2022) Un giovane di 17 anni èe altre due persone sono rimaste intossicate durante undivampato nella notte in unapera Santa Caterina di Pasian di Prato, in provincia di. Tra i due feriti c’è un 16enne ghanese, che è stato portato al Centro grandi ustionati di Verona in L'articolo proviene da Inews24.it.

Dramma nella notte nel centro accoglienza per minori a Santa Caterina di Pasian di Prato (): undivampato intorno alle 2.30 ha provocato la morte di un ragazzzo , mentre altre due - una delle quali minorenne - sono rimaste ferite e intossicate. Esplode una bombola di gas e .... Una persona è morta, nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 dicembre, in undivampato in una palazzina a Santa Caterina, a Pasian di Prato, dove è ospite una comunità per ragazzi. ... Udine, incendio in una comunità per minori: morto un 17enne Incendio a Pasian di Prato, Udine: morta una persona, due feriti tra i quali un ragazzo di 16 anni elitrasportato a Verona.