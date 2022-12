Ucraina | attacco Russia | esplosioni a Kiev | Bahmut distrutta

QUOTIDIANO NAZIONALE

La Russia potrebbe lanciare un altromissilistico sul territorio ucraino nei prossimi giorni per cercare di minare il morale ...un'altra raffica di attacchi a lungo raggio in tutta l', ...Guerra- Russia: diretta no stop La vicepremier: "La Crimea è nostra" I giovani ucraini: "Niente concessioni ai russi" Donbass: il suicidio di massa imposto dalla Wagner Longform - La ... Guerra in Ucraina, russi lasciano città chiave nel Lugansk. Kherson sotto attacco - Esteri Il governo ha distribuito un vademecum su come festeggiare rispettando le regole: pianificare in anticipo il rientro a casa, non fermarsi in strada e altri luoghi pubblici fuori dagli orari consentiti ...Kiev, 31 dic. (Adnkronos) - Sono state segnalate sui social nel primo pomeriggio esplosioni in molte regioni, tra cui Kiev e Kharkiv, dove la difesa aerea ucraina è entrata in azione, oltre che ...