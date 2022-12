(Di sabato 31 dicembre 2022) Nel gennaio del 2021 è la seconda persona della storia ad accumulare una fortuna di oltre 200 miliardi di, pochi mesi dopo Jeff Bezos. Ora Elonè la prima persona della storia ad aver perso 200 miliardi di, secondo il Bloomberg Billionaires Index. Fino al 4 novembre il 51enne patron di, SpaceX e Twitter è l’uomo più ricco del mondo, con un patrimonio di 340 miliardi di, ma poi è superato dal tycoon francese Bernand Arnault. Ora la sua ricchezza scende a quota 137 miliardi di, dopo il crollo nelle ultime settimane delle azioni di, compreso il meno 11 per cento di martedì scorso (meno 65 per cento nel 2022). La casa delle auto elettriche, che nell’ottobre del 2021 supera per la prima volta i 1.000 miliardi di ...

Le selte di marketing aggressivo die compagni. Quando la situazione era a loro favorevole hanno fatto operazioni di marketing molto aggressivo riducendo il prezzo delle loro auto anche di 7 - ... Tesla trascina a fondo Musk: in fumo 200 mld di dollari - Ildenaro.it