Sanremo | Amadeus e il mistero del ' no' di Silvia Toffanin | ' Ve lo spiego io come sono andate le cose'

... 'Non è mai stata invitata' Madame al concerto di Capodanno a Roma, D'Amato attacca: 'Due anni a combattere il Covid, sono esterrefatto': 'Madame resterà in gara finché non sarà ...FOTOha svelato, durante la finale diGiovani, i titoli delle canzoni degli artisti che tra i prossimi 7 e 11 febbraio saliranno sul palco del Teatro Ariston della Città dei Fiori ...Più difficile, ma non impossibile, il ritorno degli Oasis: lo ’strappo’ di Noel Gallagher risale al 2009, quando la band era all’apice del successo, e nel corso degli anni si è spesso parlato di una r ...Gianni Morandi il selfie a torso nudo scatena la reazione inaspettata dei fans: arriva anche il commento di Jovanotti ...