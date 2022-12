Redfall | uscita rinviata secondo un leak

Multiplayer.it

Arkane Austin avrebbe rinviato di sei settimane l'di, che ora sarebbe prevista per il mese di maggio. Il rumor ha iniziato a circolare nell'ultima settimana ed è stato recentemente riportato dall'insider Klobrille, che con un piccolo ...I giochi più attesi tra quelli che non hanno ancora una data disono Starfield,e Hollow Knight: Silksong . I primi due sono giochi first - party di Microsoft tramite Bethesda, mentre ... Redfall: mese d'uscita confermato da Jez Corden di Windows Central Le fonti di WindowsCentral, sito molto vicino alla galassia di Microsoft, si trovano d'accordo con i recenti rumor sulla data di lancio di Redfall.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...