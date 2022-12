Pechino riapre i confini in pieno Covid e i cinesi meditano la “fuga” dopo le restrizioni | Usa | Canada e anche Africa le mete più ricercate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tana libera tutti. A partire dall’8 gennaio la Cina rimuoverà buona parte dellesui viaggi internazionali, tanto in entrata quanto in uscita. Le nuove misure – che tra le altre cose sospendono l’obbligo della quarantena in hotel per gli stranieri – non equivalgono a un’apertura immediata e completa del Paese. E molte sono ancora le zone d’ombra. Come sottolinea il New York Times, le autorità non hanno chiarito quando riprenderanno a rilasciare i visti turistici, sospesi all’inizio della pandemia. Nei comunicati ufficiali si parla semplicemente di “ottimizzare ulteriormente” le pratiche per chi vuole recarsi in Cina per lavoro, studio o ricongiungimenti familiari. Sarà altresì riattivato “in maniera ordinata” il rilascio di nuovi passaporti ordinari per i cittadini, congelato a inizio 2020. Non è chiaro invece quanti voli ...