Musetti-Durasovic in tv | data | orario | canale e diretta streaming United Cup 2023

(Di sabato 31 dicembre 2022) Lorenzose la vedrà contro Viktornel secondo singolare di Italia-Norvegia, seconda sfida nel Gruppo E dellaCupper gli azzurri capitanati da Vincenzo Santopadre. Il carrarino ha esordito nella competizione battendo in due set il brasiliano Felipe Meligeni Rodrigues Alves risultando decisivo ai fini del successo per 3-2 nei confronti della formazione sudamericana. L’impegno non sembra proibitivo contro il giocatore scandinavo. Quest’ultimo è attualmente classificato abbondantemente oltre i primi trecento tennisti del mondo., tuttavia, dovrà stare attento al norvegese, che sui campi veloci si esprime al meglio ed autore di qualche buon risultato sul circuito Challenger nelle ultime settimane della stagione 2022. Tra i due non ci sono precedenti da registrare. Sarà ...

SPORTFACE.IT

Malene Helgo (NOR) Lorenzo(ITA) vs. Viktor(NOR) Martedì 3 gennaio " Dalle ore 01:00 Matteo Berrettini (ITA) vs. Casper Ruud (NOR) Lucia Bronzetti (ITA) vs. Ulrikke Eikeri (NOR) ...Sulla carta molto più semplici le sfide di, che incrocerà Felipe Meligeni e Viktor. Attenzione al possibile incrocio in caso di vittoria del girone. Per Berrettini ci potrebbero ... Musetti-Durasovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming ... Matteo Berrettini e Casper Ruud presto si confronteranno e in palio ci sarà la qualificazione al playoff della United Cup 2023 di tennis. Nel torneo per nazioni a formazioni miste, Italia e Norvegia d ...Berrettini e Musetti sbarcano a Brisbane per la prima edizione del nuovo format: tutto quello che c'è da sapere sulla United Cup.