L’emozione di passeggiare tra i pinguini o di avvistare balene e orche Insieme agli scienziati che studiano il cambiamento climatico nel continente-laboratorio Per tutelare questo ambiente unico e incredibile | si viaggia in pochi e in periodi ristretti Su navi ad alta tecnologia

Le immense distese di ghiaccio dell'Antartide, 14 milioni di chilometri quadrati segnati da catene montuose con cime che sfiorano i cinquemila metri, custodiscono i segreti dell'evoluzione del clima. La gigantesca regione bianca dell'emisfero australe – che contiene circa il 90 per cento del ghiaccio e il 70 per cento dell'acqua dolce del mondo – ha un ruolo cruciale per il clima terrestre e gli ecosistemi marini: l'oceano Antartico assorbe il 75 per cento dell'eccesso di calore globale e quasi un terzo delle emissioni di CO2 catturate dai mari di tutto il mondo.