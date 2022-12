Inflazione e crescita Le previsioni per l’Italia e l’Europa nel 2023

Leggi su formiche

(Di sabato 31 dicembre 2022) È il momento di dare uno sguardo all’economia europea nel. Sono state pubblicate in questi giorni leeconometriche di vari istituti ed enti specializzati in stime a breve e medio termine. Nelil pieno impatto economico degli aumenti dei prezzi – e la crisi energetica che ne è in gran parte responsabile – si farà sentire in tutta Europa. Una recessione sta arrivando, seguita da una ripresa dolorosamente lenta. Sebbeneabbia aumentato la sua capacità di importare gas naturale liquefatto (Gnl) dopo che la Russia ha tagliato le vendite, le forniture globali di Gnl non aumenteranno di molto nel, nonostante il price cap definito in sede europea e che avrà comunque un effetto calmierante. Ciò significa che l’energia rimarrà costosa e manterrà alti i prezzi in tutto il resto ...