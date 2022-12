Imbarcazione dei veicoli su navi e traghetti | regole e consigli

(Di sabato 31 dicembre 2022) State programmando una vacanza su un'isola e non volete separarvi dalla vostra auto? Non preoccupatevi, in questa sede si parlerà di come funziona il servizio dideisue ...

Telenord.it

State programmando una vacanza su un'isola e non volete separarvi dalla vostra auto Non preoccupatevi, in questa sede si parlerà di come funziona il servizio diveicoli su navi e traghetti , una soluzione che vi permetterà di guidare il vostro veicolo sull'isola di destinazione. Cosa fare prima dell'imbarco L'veicoli è una ...Sicuramente si può riconoscere sin da ora che si tratta di un'dal profilo elegante e ... classifica annualemigliori cantieri internazionali che producono yacht sopra i 24 metri, ... Genova, presentata l'imbarcazione per la Ocean Race. Il Sindaco Bucci: "Straordinaria promozione per la città a livello mondiale" L'imbarcazione avrà una doppia bandiera: quella austriaca e quella italiana, Il giovane equipaggio sarà guidato dallo skipper olandese Gerwin Jansen ...Xavi Hernandez è apparso questo venerdì in conferenza stampa per la prima volta dallo scorso 8 novembre: l'ultimo incontro che ha disputato il ...