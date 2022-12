I cacadubbi di Bucha

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 31 dicembre 2022) Quei corpi martoriati e abbandonati per strada con le mani legate dietro la schiena, lo slalom tra i cadaveri delle auto che entrano nella città liberata, le fosse comuni vicino alla chiesa, i civili portati via in fila prima di essere fucilati. Le immagini di, del massacro di oltre 400 persone tra le quali molti minori, resteranno impresse a lungo nella memoria collettiva come simbolo dei crimini di guerra della Russia in Ucraina. Proprio in questi ultimi giorni del 2022 stanno emergendo ulteriori conferme, se mai ce ne fosse stato bisogno, e ulteriori dettagli sulle atrocità commesse dalle forze armate russe. Il New York Times in un’inchiesta durata otto mesi ha raccolto testimonianze, fotografie e video da telecamere di sicurezza che mostrano le uccisioni di anziani in bici, di giovani in cerca di cibo, di donne in fuga dalla città, di persone nelle loro ...