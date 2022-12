Esordio sul podio in Tour de Ski | Federico Pellegrino è argento in Svizzera

(Di sabato 31 dicembre 2022) Solamente il solito, invincibile, Johannes Klaebo si frappone frae la vittoria nella sprint in tecnica ibera maschile che ha aperto ilde Ski sulla pistadi Val Mustair. Il campione olimpico norvegese ha sfruttato al meglio le proprie leve, esaltate da sci velocissimi, per mettere fra sè e il valdostano quanto bastava per tagliare il traguardo in prima posizione. Eppureha messo in pista come sempre la migliore tattica. Superate le quaificazioni con il terzo tempo,ha scelto di rimanere nella parte alta del tabellone sia per avere maggiori tempi di recupero fra una batteria e l’altra, ma anche per entrare nella semifinale più dura e probabilmente più veloce, nella quale si è infatti piazzato al terzo posto, meritandosi il ...

Il Faro online

...tabella di marcia che prevede l'approdo alla vittoria di un Gran Premio dopo tre anni dall'. ... Ci concentreremonostro programma come factory team '.... annunciato ufficialmente a inizio stagione televisiva, ma segna anche l 'dell'ex Iena come ... serie tv e come conduttrice radiofonica ma soprattutto è tornata in pompa magnapiccolo ... Esordio sul podio in Tour de Ski: Federico Pellegrino è argento in ... L’Azzurro: “Il primo podio da papà… sono molto felice”. Vince il solito Kalebo in Val Mustair Solamente il solito, invincibile, Johannes Klaebo si frappone fra Federico Pellegrino e la vittoria nella ...In vista della prossima uscita della docuserie Netflix “Break Point”, un’analisi del genere e dei possibili contenuti. Replicherà il successo del corrispettivo in Formula 1 Approfittando degli ultimi ...