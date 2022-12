Discorso di fine anno 2022 del Presidente Mattarella | testo e video messaggio del 31 dicembre

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ildideldella Repubblica, Sergio, rivolto agli italiani, in questadirappresenta l’ottavodel Capo dello Stato. Lo scorsoaveva annunciato il suo ultimoma poi è stato rieletto. A seguire iled ilintegrale.didi: il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

'La Repubblica siamo tutti noi. Insieme'. Così, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio del suodianno agli italiani. Tanti i temi affrontati: dalla 'folle guerra scatenata dalla Federazione russa' in Ucraina, alla transizione energetica, dalla trasformazione digitale alla scuola. ...Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, neldianno agli italiani. 'La pace è parte fondativa dell'identità europea e, fin dall'inizio del conflitto, l'Europa cerca ... A che ora parla Mattarella per il discorso di fine anno 2022 L’orario e dove vederlo in tv L’Italia è ormai una democrazia matura come dimostra la rapida successione al governo di tutte le forze politiche. La “concretezza” necessaria per poter governare ha richiamato e richiama i partiti a ...Giovani, futuro, libertà e responsabilità. Sono queste le parole più usate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno ...