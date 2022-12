Corea del Nord lancia 3 missili verso il Mar del Giappone

VITTIME DI ITAEWON (Sud) La tragedia di Halloween di Itaewon segnerà per sempre la città di Seoul, amministrata da Oh Se - hoon, il sindaco eletto per la terza volta ad aprile 2021. ...Non sono stati registrati danni ad aerei o navi. Il governo giapponese ha protestato con Pyongyang attraverso i canali diplomatici LaNord ha lanciato tre missili a corto raggio, rende noto l'esercito di Seul in merito all'ennesimo test balistico condotto oggi da Pyongyang. I tre proiettili sarebbero caduti nel Mar...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...