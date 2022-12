Tabellino Sampdoria-Ligorna 3-0 | marcatori amichevole invernale 2022

SPORTFACE.IT

...più antico d'Italia il fuoriclasse di Tres Coracoes non riuscì a lasciare alcun segno sul... Genoa eunirono le proprie forze, sfoggiando un'inedita divisa rossa bordata di bianco. ......la ripresa del campionato é programmata per il 4 gennaio alle 12.30 in casa contro la. La ... Cronaca della partita eRISULTATO FINALE: SASSUOLO - INTER 0 - 1 SECONDO TEMPO 49' è ... Tabellino Sampdoria-Ligorna 3-0: marcatori amichevole invernale ... Partita non certo memorabile, con poche occasioni da gol ma praticamente tutte di marca nerazzurra. Allenatore: Simone Inzaghi. Arbitro: Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco (Saccenti – Marchi; Pro ...La partita Sampdoria - Ligorna di Venerdì 30 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole dei blucerchiati ...