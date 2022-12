Russia | Putin parla con Xi Jinping | ' Creiamo un ordine mondiale equo'

Il Fatto Quotidiano

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al leader cinese Xi Jinping che Mosca vuole rafforzare la cooperazione militare e tecnico - militare tra i loro due Paesi. Lo riporta la Tass. I due leader si sono confrontati in occasione dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, dei Brics e del Gruppo dei 20, serve a creare un ordine mondiale equo basato sul diritto internazionale", ha affermato Putin. Con la guerra in Ucraina tramonta la Russia post sovietica: il Papa è stato profetico. La collaborazione tra Russia e Cina, sottolinea Vladimir Putin, «serve a creare un ordine mondiale equo». Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di aspettarsi che il presidente cinese Xi Jinping effettui una visita di Stato in Russia nella primavera del 2023.